Ökonom und Regierungsberater Hans Gersbach will die Politikverdrossenheit bekämpfen. Er schlägt eine neue Demokratie vor: mit ökonomischen Anreizen, neuen Abstimmungsverfahren und Sanktionen gegen wortbrüchige Politiker.

Das papierlose Büro gehört offenkundig nicht zu den Zielen von Hans Gersbach. Im Dienstzimmer des 58-Jährigen an der Zürichbergstraße, zehn Minuten zu Fuß von der Züricher Altstadt entfernt, türmen sich Ordner und diverse Stapel mit Forschungsunterlagen. Damit er den Überblick behält, arbeitet der Schweizer Ökonom mit einem Farbsystem: In Ordnern mit rotem Aktendeckel ist mikroökonomisches Material abgeheftet, grün steht für Innovationspolitik, blau für Banken. Besonders spannend ist der Inhalt der gelb leuchtenden Ordner. In ihnen sammelt Gersbach Ideen und Papiere zum Thema Demokratiereform.

Demokratie? Ist das ein Thema für Ökonomen? Sind hier nicht eher Verfassungsjuristen und Soziologen gefragt? Gersbach ist fast empört über die Frage. Der Professor für Makroökonomie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich tüftelt mit einem halben Dutzend Kollegen seit Längerem daran, wie sich in Zeiten des Populismus die Akzeptanz des demokratischen Systems erhöhen lässt. Sein typisch wirtschaftswissenschaftliches Credo: "Es geht in der Politik wie in der Ökonomie um die richtigen Anreize." Im ersten Stock des ETH-Department of Management, Technology and Economics entwickeln die Wissenschaftler mithilfe mathematisch-statistischer Verfahren und Elementen der Spieltheorie Ideen für die Revitalisierung der Demokratie.

Bedarf gibt es zweifellos. Nach einer Umfrage von TNS Infratest im Auftrag der EU-Kommission ist jeder vierte Deutsche "nicht sehr zufrieden" oder "überhaupt nicht zufrieden" mit der Art und Weise, wie hierzulande die Demokratie funktioniert. In einer Onlineumfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für das Magazin "Cicero" gaben 2017 mehr als die Hälfte der 2000 Befragten an, Demokratieskeptiker zu sein. Und Forsa kommt zu dem Ergebnis, dass nur 42 Prozent der Deutschen glauben, das Volk habe wirklich etwas zu sagen.

Postdemokratische Gefühle? Wachsende Entfremdung von der politischen Klasse? Das muss nicht sein, findet Gersbach. "Bis vor wenigen Jahren haben wir Wissenschaftler gedacht, das demokratische System sei eine gegebene Größe und praktisch unveränderbar", sagt der Ökonom, doch das stimme nicht: "Wir können die repräsentative Demokratie mit dem Instrumentenkasten der Ökonomen verbessern." Etwa durch neue Abstimmungsformen, mit denen "sich Verkrustungen des politischen Systems aufbrechen lassen - auch als Rezept gegen die wachsende Politikverdrossenheit".

Theoretische Heimat solcher Vorstöße ist die Ökonomische Theorie der Politik, auch Public-Choice-Theorie genannt - keine Exotendisziplin, sondern durchaus ...

