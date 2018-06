Flexibel in den Ruhestand - das wollen viele Deutsche. Die neu eingeführte Flexirente stößt laut Deutscher Rentenversicherung auf sehr großes Interesse. Dabei kann eine Teilrente mit Teilzeitarbeit kombiniert werden.

Die sogenannte Flexirente stößt bei den Versicherten in Deutschland auf großes Interesse. "Die Flexirente wird in den Beratungsstellen und der Sachbearbeitung viel nachgefragt", sagte die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Gundula Roßbach, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Bei jeder dritten Frage zum Rentenbeginn wird auch ...

