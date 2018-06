Offen wie selten geraten die USA mit den anderen Partnern der G7-Gruppe wegen der Strafzölle aneinander. Können die klare Kante, Klagen und Vergeltungszölle Donald Trump noch beeindrucken?

Steven Mnuchin schüttelt Hände, lächelt, spricht tapfer von produktiven Gesprächen. Doch wohl noch nie ist ein US-Finanzminister bei einem G7-Treffen so hart angegangen worden. Der Mann mit der markanten schwarzen Brille muss im kanadischen Wintersportort Whistler ausbaden, was Donald Trump angerichtet hat. Aus der Gruppe der G7 wird in Whistler eine "G6 gegen einen".

Zwar liegt drum herum nur noch auf den Bergen Schnee, doch selten war die Stimmung bei einem G7-Treffen der sieben wichtigsten westlichen Industrienationen - USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland - so frostig. Die Idylle mit Murmeltieren, kristallklaren Flüssen und für die Minister tanzenden Ureinwohnern bricht sich an der miesen Stimmung hinter den Türen.

Welche Werte teilt man noch, was sind Verträge wert, was zählen Partnerschaften im transatlantischen Bündnis, wenn US-Präsident Trump im Rundumschlag die Axt daran anlegt? Es wirkt wie eine ökonomische Kriegserklärung gegen Freunde. In Whistler lassen Teilnehmer durchblicken, dass Mnuchin scheinbar gar nicht glücklich ist über die von Trump verhängten Strafzölle für Stahl (25 Prozent Aufschlag) und Aluminium (10 Prozent) aus der EU, Mexiko und Kanada. Aber, das ist ein grundlegendes Problem für die Partner: welche Prokura und Einfluss haben die Minister der Trump-Administration? Stets heißt es: "Der Präsident entscheidet."

Sarkastisch merkt ein Teilnehmer in Whistler an, dass man sich immerhin einig sei bei mehr Chancengleichheit für Frauen und der Mobilisierung von mehr Kapital für die Entwicklungshilfe. Ein Abschluss-Kommuniqué ist nicht geplant, anders als sonst üblich wird auch gar nicht erst versucht, den Handelskonflikt zu übertünchen. Es ist ein Vorgeschmack auf den G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs am 8./9. Juni. ...

