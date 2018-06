Der ehemalige CDU-Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein, Christian von Boetticher, kann sich eine Rückkehr in die aktive Politik vorstellen. "Ausgeschlossen ist das natürlich nicht", sagte von Boetticher dem Nachrichtenmagazin Focus.

Von Boetticher, der seit 2015 Geschäftsführer beim Müsli-Hersteller Peter Kölln in Elmshorn ist, machte zugleich deutlich, dass er in der Firma einen Zehn-Jahresvertrag habe. "Das eröffnet mir große Gestaltungsspielräume. Für mich gibt es da eine Verpflichtung: Zum einen dieses Unternehmen in die nächste Generation zu führen und zum anderen, dieses Haus irgendwann einmal modern, digital und zukunftsstark übergeben zu können." Deshalb gehöre seine "volle Kraft und Konzentration" der Firma, sagte von Boetticher dem Nachrichtenmagazin.