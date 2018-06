Ein Auftakt nach Maß: Seit Auflegung Ende März hat sich der AKTIONÄR-Index stärker entwickelt als der Biotech-Sektor in den USA. Die Outperformance dürfte sich fortsetzen. Die Rahmenbedingungen für chinesische Pharma- und Biotech-Unternehmen sollten sich weiter verbessern - sowohl regulatorisch als auch politisch. Dies macht den exotischen Sektor in Fernost für Investoren interessanter denn je. In Zusammenarbeit mit der US-Bank Morgan Stanley hat der aktionär den AKTIONÄR China Biotech Index mit 15 aussichtsreichen Werten kreiert. Und das mit Erfolg: In den ersten Wochen seit der Auflegung Ende März bei 100 Punkten konnte das Produkt den amerikanischen Vergleichsindex Nasdaq Biotechnology deutlich outperformen. Doch damit nicht genug.

