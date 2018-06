Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem deutschen Astronauten Alexander Gerst vor dessen Start zu einer mehrmonatigen Weltraummission zur Internationalen Raumstation ISS "alles erdenklich Gute" gewünscht. Deutschland investiere stark in die Raumfahrt, sagte die Kanzlerin in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast.

"Wir tragen 40 Prozent des europäischen Anteils an der ISS und geben jedes Jahr ungefähr eine Milliarde Euro für die Raumfahrt aus." Bei der Internationalen Raumstation ISS arbeiteten Europa, Japan, Kanada und die USA eng zusammen. Das zeige, "trotz vieler internationaler Konflikte ist auch eine solche Zusammenarbeit möglich", so die Kanzlerin. Für Gerst ist es bereits seine zweite Mission im All, bei der er für einige Monate auch der Kommandant sein wird.

Neben Gerst werden auch ein russischer Pilot und eine US-Ärztin zur ISS starten.