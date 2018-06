Zürich (ots) - Geschafft: Die Sozialpartner der Maschinen-,

Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Industrie) haben sich über die

Inhalte und den Text des neuen Gesamtarbeitsvertrags geeinigt. Dieser

tritt - unter Vorbehalt der Ratifizierung durch die beteiligten

Verbände - am 1. Juli dieses Jahres in Kraft. Der neu ausgehandelte

GAV ist modern, zukunftsweisend und nimmt die Forderungen der

Angestellten Schweiz auf.



Was zeichnet den Vertrag aus? Die unmittelbaren Herausforderungen

für den Werkplatz Schweiz sind Digitalisierung und Fachkräftemangel.

"Das neue Vertragswerk stellt sich diesen Herausforderungen und

stärkt dadurch die MEM-Industrie, es sichert Arbeitsplätze und gibt

den Angestellten verbesserte Zukunftsperspektiven. Nicht zuletzt wird

dadurch die Arbeitsplatzattraktivität in der Branche gestärkt." Dies

sagt Alexander Bélaz, der für die Angestellten Schweiz verhandelt

hat. Dieses Resultat entspricht der Vorgabe der Mitglieder der

Angestellten Schweiz.



Was ist neu? Die Weiterbildung wird im GAV zu einem zentralen

Thema. Mit dem neuen Instrument MEM-Passerelle 4.0 - einem

innovativen und in der Schweiz einzigartigen Ansatz - wird dem

Fachkräftemangel entgegen gewirkt, und gleichzeitig erhalten die

Beschäftigten das Rüstzeug für die digitale Zukunft. Regelmässig

finden Standortbestimmungen und Gespräche zur Laufbahnentwicklung

statt.



Auch bezüglich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie konnten

Verbesserungen erreicht werden. Die Angestellten wünschen sich,

möglichst autonom über ihre Zeit verfügen zu können. Das neue

Vertragswerk kommt diesem Anliegen entgegen.



Weitere wichtige Errungenschaften konnten unter anderem für Frauen

(Attraktivität der Branche, Erleichterung Wiedereinstieg), ältere

Mitarbeitende (verlängerte Kündigungsfristen, erweiterte

Fürsorgepflicht des Arbeitgebers) sowie bei der Entwicklung der

Mindestlöhne (Orientierung am Landesindex und Kontrolle der

Einhaltung) erreicht werden.



Was bleibt? Die 40-Stundenwoche konnte trotz massivem Druck der

Arbeitgeber verteidigt werden. "Diese Errungenschaft nach 30 Jahren

aufzugeben, wäre angesichts der wirtschaftlichen Lage der Branche und

der ansehnlichen Gewinne ein völlig falsches Signal gewesen", sagt

Christof Burkard, Leiter Sozialpartnerschaft bei den Angestellten

Schweiz. Der Krisenartikel (GAV-Artikel 57), der den Arbeitgebern die

befristete Wochenarbeitszeiterhöhung über eine Vereinbarung mit der

Arbeitnehmervertretung ermöglicht, bleibt in modifizierter Form

bestehen. Er bewährte sich in jüngster Vergangenheit und trug dazu

bei, dass in der Schweiz Arbeitsplätze erhalten werden konnten.



Was bewerten die Angestellten Schweiz den neuen GAV? Mit dem neuen

GAV erreichten die Angestellten Schweiz die gesteckten Ziele

weitestgehend. Der Vertrag bringt den Angestellten verbesserte

Arbeitsbedingungen und die Arbeitgeber müssen sich stärker für die

Angestellten engagieren. Dabei kommt auch der innerbetrieblichen

Mitwirkung eine wichtigere Rolle zu - sie muss die neuen

Möglichkeiten zur Diskussion bringen und einfordern. "Damit dies

gelingt, werden wir als Erstes die Arbeitnehmervertretungen fit

machen für das Potenzial der neuen GAV-Bestimmungen", sagt Christof

Burkard.



Die Angestellten Schweiz sind seit 100 Jahren die Stimme der

Angestellten aus dem Mittelstand und vertreten deren Interessen in

der Politik wie in Unternehmen. Der Verband setzt sich

sozialpartnerschaftlich, konstruktiv und zuverlässig für gute

Arbeitsbedingungen, faire Löhne und sichere Arbeitsplätze ein - zum

Wohl von Gesellschaft und Wirtschaft. Ihren Mitgliedern bieten die

Angestellten Schweiz zudem ein umfassendes, auf persönliche

Bedürfnisse angepasstes Angebot an Weiterbildungen, Beratungen,

Dienstleistungen und Informationen - für das persönliche Weiterkommen

jedes Einzelnen. Weitere Informationen unter www.angestellte.ch



Originaltext: Angestellte Schweiz / Employés Suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100006251

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100006251.rss2



Kontakt:

Christof Burkard, Leiter Sozialpartnerschaft Angestellte Schweiz, 079

768 58 98

Alexander Bélaz, Mitglied des Vorstandes Angestellte Schweiz und

Mitglied der Verhandlungsdelegation, 079 597 73 53

Hansjörg Schmid, Kommunikation Angestellte Schweiz, Tel. 044 360 11

21