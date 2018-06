Orocobre präsentiert sich weiterhin recht stark. Die Aktie aus Australien konnte in den zurückliegenden Sitzungen einen kleinen Rücksetzer zwar nicht vermeiden, befindet sich nun jedoch wieder deutlich auf dem Weg Richtung einer wichtigen Obergrenze. Im Detail: Die Aktie ist in einem starken charttechnischen Aufwärtstrend verankert, der seit Anfang April begonnen hat. Dabei konnte der Wert 3 Euro als Untergrenze verteidigen und ist damit auch heute noch an dieser Stelle relativ gut gegen Kursrücksetzer ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...