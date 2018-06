Nach neuem Urteil des BFH vom 13.12.2016 kann die Vermietung des Arbeitszimmers zu den Einkünften aus Gewerbe-Betrieb gehören.

Sachverhalt

Eine angestellte Sekretärin schrieb für Ihren Professor in Nebentätigkeit Gutachten. Weiterhin kontrollierte sie auch die Zahlungs-Eingänge. Mit dieser Nebentätigkeit erzielte sie Einkünfte aus Gewerbe-Betrieb. Gleichzeitig vermietete sie das in der Wohnung gelegene Arbeitszimmer an den Professor zur Erledigung der Tätigkeiten aus Gewerbe-Betrieb. ... (Thomas Knedel)

Den vollständigen Artikel lesen ...