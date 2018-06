Die deutsche Biotechnologie-Branche ist erwachsen geworden. Die hiesigen Biotech-Unternehmen können immer mehr Zulassungen und Erfolge vorweisen. Immer mehr Firmen wagen auch den Gang an die US-Börse. Die gut 600 deutschen Biotechs (21 davon börsennotiert) haben ihren Umsatz 2017 um rund acht Prozent auf vier Milliarden Euro gesteigert. Zudem positiv: Mehr als 600 Millionen Euro frisches Kapital flossen 2017 in die Branche - gut ein Drittel mehr als im Vorjahr. Das zeigt der neueste Branchenreport der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY, der in Kooperation mit dem Branchenverband Bio Deutschland erstellt wird.

