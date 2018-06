Rio de Janeiro (awp/sda/afp) - Nach einem tagelangen Streik der Lastwagenfahrer in Brasilien tritt der Chef des halbstaatlichen Ölkonzerns Petrobras zurück. Pedro Parente habe am Freitag seinen Rücktritt eingereicht, teilte das Unternehmen mit. Nach der Ankündigung stürzte der Aktienkurs von Petrobras an der Börse von São ...

Den vollständigen Artikel lesen ...