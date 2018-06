In der Türkei ist das Gold so teuer wie noch nie. Auch in Euro gerechnet, konnte der Preis des Edelmetalls zeitweise auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr steigen. Die Gold liebenden Türken kaufen derzeit extrem viel Gold, besonders Goldmünzen sind begehrt. Dass durch die Abwertung der türkischen Lira gegenüber dem US-Dollar dort Gold nicht gerade billig ist, stört die Käufer nicht. Aus psychologischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...