Das Treffen am 12. Juni in Singapur ist nun doch wieder im Kalender von Donald Trump und Kim Jong Un eingetragen. Erst vor einer Woche hatte der US-Präsident abgesagt. Streitigkeiten scheinen plötzlich beigelegt.

Das zwischenzeitlich abgesagte Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Staatsführer Kim Jong Un soll nun doch wie ursprünglich geplant stattfinden. Die Begegnung am 12. Juni in Singapur werde ein Anfang sein, erklärte Trump am Freitag in Washington. Im Weißen Haus empfing er zuvor den nordkoreanischen Gesandten Kim Yong Chol, der einen Brief von Kim Jong Un überreichte. Südkorea begrüßte Trumps Entscheidung. Japan dagegen gab sich misstrauisch.

"Wir werden verhandeln", sagte Trump nach dem Gespräch mit Kim Yong Chol. Wahrscheinlich werde aber mehr als ein Treffen notwendig sein. Am Ende werde jedoch ein positives Ergebnis stehen. Das Gespräch mit Kim Yong Chol, dem ranghöchsten Besucher aus Nordkorea im Weißen Haus seit 18 Jahren, sei sehr gut verlaufen, erklärte Trump.

Im Anschluss teilte Trump mit, er sehe vorerst von zusätzlichen Strafmaßnahmen gegen Pjöngjang ab. Er habe "Hunderte neue Sanktionen" parat, wolle sie allerdings erst ...

