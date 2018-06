Volkswagen will in China mit der Elektroauto-Offensive vorankommen. Der VW-Konzern plant dafür die Eröffnung von drei neuen Werken im Land.

Bei Volkswagen geht der Glaube an China nicht verloren. Der VW-Konzern ist selbst ein wenig davon überrascht, wie gut sich die Verkaufszahlen auf dem chinesischen Automarkt auch in diesem Jahr weiter entwickelt haben. Ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht, auch wenn die Zuwachsraten in den kommenden Jahren etwas niedriger ausfallen dürften.

Deshalb will das Gemeinschaftsunternehmen FAW-Volkswagen in China drei neue Werke eröffnen. Mit den Produktionsstätten in Qingdao, Tianjin und Foshan soll die Elektro-Offensive ...

