Die AfD in Thüringen um Landeschef Höcke will einen Rentenaufschlag nur für deutsche Staatsbürger. Partei-Chef Meuthen lehnt den Vorschlag ab.

Die Thüringer AfD um Landeschef Björn Höcke schlägt einen Rentenaufschlag nur für deutsche Beitragszahler in der Rentenversicherung vor. Das berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf ein Konzeptpapier, das Höcke am Montag in Berlin vorstellen will. Danach sollten kleine Renten langjährig Versicherter im Schnitt um 180 Euro pro Monat aufgestockt werden, dieser steuerfinanzierte "Staatsbürgerzuschlag" ...

