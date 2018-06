Investoren haben mehr als 5 Billionen Dollar in ETFs investiert, wobei es weniger als ein Jahr dauerte, bis die letzte Billion dazu kam. Man kann leicht verstehen, warum das so ist. ETFs, oder Exchange Traded Funds, bieten für den einzelnen Anleger einige große Vorteile und können Teil jeder Anlagestrategie sein, egal wie einfach oder komplex diese auch sein mag. Für Anleger, die gerade erst mit dem Investieren anfangen, bieten ETFs eine kostengünstige Möglichkeit, ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und anderen Anlageinstrumenten zu erstellen. In diesem Artikel erfährt man: Wie ETFs funktionieren Warum ein Investment in ETFs sinnvoll sein kann ...

