Die geschasste spanische Regierung versucht, Horror-Szenarien zu entwerfen. Doch die spanische Börse empfängt den neuen sozialistischen Premier Pedro Sánchez mit Gewinnen. Spanien hat einen echten Neuanfang bitter nötig.

Der kleine Nachbar Portugal wird gerne ignoriert. In Spanien liest man kaum etwas über die dortige Wirtschaft. Dabei kann gerade der neue spanische Premier Pedro Sánchez, der per Misstrauensvotum in sein Amt gehievt wurde, von den Portugiesen lernen. Die dortige Regierung könnte bunter nicht sein: Premier António Luís Santos da Costa führt seit 2015 einen Pakt mit vier Parteien, darunter extrem rechte und linke. "Die Wirtschaft blühte gegen alle Erwartungen auf, weil dieser Gemischtwaren-Handel das Volk besser repräsentiert als eine Ein-Parteien-Regierung. Unsere Gesellschaft ist durch Einwanderung und Fortschritt pluraler geworden", sagt Hans-Joachim Böhmer, Chef der deutschen Handelskammer in Portugal.

In Spanien, das wie Portugal während der Finanzkrise von den EU gerettet werden musste, wäre ein ähnlicher Impuls wichtig. In verschiedenen Regional- und Lokalregierungen wie Madrid und Valencia funktionieren diese Regierungen bereits, sagt der auf Mallorca ansässige deutsche Rechtsanwalt Tim Wirth.

Der bisherige Regierungschef Mariano Rajoy wurde am Freitag gestürzt, weil ein richterliches Urteil gegen ehemalige Parteimitglieder auch die gesamte Organisation des Partido Popular verdächtigte, von den kriminellen Machenschaften einzelner Mitglieder profitiert zu haben. Sánchez wird wie Santos da Costa ebenfalls viele Kompromisse eingehen und auch mit der ebenfalls mit Korruptionsskandalen durchsetzten eigenen Partei ins Gericht gehen müssen, will er einen wirklichen Neuanfang, der von ihm erwartet wird. Anders als Rajoy, den er am Freitag nach einem vierjährigen Kampf an Urnen und im Parlament in die Knie gezwungen ...

