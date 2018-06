Am 31.Mai warteten viele Krypto-Enthusiasten gespannt auf den Start des Tron Odyssey 2.0 Netzwerks. Der Initiator des Projekts, Justin Sun, kündigte den Start des Kryptoprojekts an. Für chinesische Benutzer wurde im offiziellen Shop von Tron eine spezielle Aktion organisiert, bei der jedes Produkt für 9,9 Yen gekauft werden konnte. Start des Projekts Justin Sun selbst war sehr zufrieden mit dem Start seines Projekts und gab bekannt, dass für die Tron-Gemeinschaft am 31. Mai eine neue Ära begann, ...

