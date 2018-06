Elf Jahre nach der Unternehmensgründung 1975 brachten Bill Gates und das Team von Microsoft (WKN:850747) das Unternehmen an die Börse. Hättest du am Tag des Börsengangs am 13. März 1986 1.000 US-Dollar in Microsoft investiert, wärst langfristig dabei geblieben und hättest deine Dividenden reinvestiert, wären deine Aktien heute etwa 1,5 Mio. US-Dollar wert. MSFT GESAMTRENDITE. DATENQUELLE: YCHARTS. Das ist eine unglaubliche Leistung und nur wenige Unternehmen werden dem auch nur nahe kommen - aber drei Motley-Fool-Investoren haben Aktien identifiziert, die das Potenzial haben, eine Karriere wie Microsoft hinzulegen. Lies weiter, um zu sehen, warum Albermarle (WKN:890167), Control4 ...

