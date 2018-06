NVIDIA Corporation (WKN:918422) ist seit einigen Jahren ein Liebling der Wall Street und die Investoren haben den Aktienkurs des Unternehmens in den letzten drei Jahren um erstaunliche 1.000 % nach oben getrieben. Aber die phänomenalen Kursgewinne des Unternehmens führten dazu, dass die Aktie nun etwa 41-mal so hoch gehandelt wird wie der aktuelle das durchschnittliche KGV des Technologiesektors von etwa 21. Warum also sollten Investoren bereit sein, eine Prämie für die NVIDIA-Aktien zu zahlen? Schauen wir uns das mal an. Das Kerngeschäft floriert Eines der wichtigsten Dinge, die potenzielle NVIDIA-Investoren wissen sollten, ist, dass das Unternehmen die überwiegende Mehrheit seines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...