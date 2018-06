Das Handelsdefizit mit China ist US-Präsident Trump seit langem ein Dorn im Auge. Sein Handelsminister soll nun in Peking vermitteln.

Im Streit um das Handelsbilanzdefizit der USA mit China ist US-Handelsminister Wilbur Ross zu Gesprächen nach Peking gereist. Dabei sollte weiter über das Versprechen Chinas diskutiert werden, im stärkeren Maße amerikanische Güter zu kaufen. Das Defizit hatte im vergangenen Jahr die Rekordhöhe von 375,2 Milliarden Dollar erreicht.

Ein Zeitplan für die Gespräche wurde nicht veröffentlicht. Die chinesische Führung hatte jedoch mitgeteilt, Ross werde bis Montag in Peking bleiben. Am Samstag sahen ihn Reporter vor seinem Hotel, wo er aber nicht auf Fragen einging. Am Abend sollte ...

