Der neue Lagebericht des Auswärtigen Amts zu Afghanistan liegt vor. Menschenrechtler sehen zu wichtigen asylrechtlichen Aspekten eine Neubewertung.

Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hat die Bundesregierung angesichts neuer Erkenntnisse zur Lage in Afghanistan zu politischen Konsequenzen aufgefordert. Das Innenministerium müsse das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) anweisen, die Verfahren aller abgelehnten Asylbewerber aus Afghanistan neu aufzurollen, sagte Geschäftsführer Günter Burkhardt am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Das Bamf habe auf Basis einer falschen Lagebeurteilung Zehntausende zu Unrecht abgelehnt - in der Regel mit der Begründung, Verfolgte hätten an einem anderen Ort in Afghanistan Schutz finden können.

Das Auswärtige Amt hatte zuvor seinen lange erwarteten Lagebericht zu "asyl- und abschieberelevanten Ereignissen" in Afghanistan vorgelegt. In der Einschätzung, die auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es: "Nach Jahrzehnten gewaltsamer Konflikte befindet sich Afghanistan in einer schwierigen Aufbauphase und einer weiterhin volatilen Sicherheitslage." Derzeit gilt ein teilweiser Abschiebestopp für Afghanen. Ausgenommen sind Gefährder, Straftäter und Menschen, die bei der Identitätsfeststellung nicht mitwirken.

Burkhardt ...

