Das G7-Treffen der Finanzminister ist am Samstag erstmals ohne gemeinsam Erklärung geblieben - ein Hinweis auf den Bedeutungsverlust dieser multilateralen Einrichtung.

Das Treffen der G7-Finanzminister in Kanada ist am Samstag ohne Annäherung im Zoll-Streit zu Ende gegangen: Die Minister und Notenbankchefs hätten gegenüber US-Finanzminister Steven Mnuchin ihre "einhellige Sorge und ihre Enttäuschung" übermittelt, sagte Kanadas Ressortchef Bill Morneau zum Abschluss der Beratungen in Whistler laut AFP. Anders als sonst bei solchen Treffen üblich veröffentlichten die G7-Minister keine gemeinsame Abschlusserklärung - ein Ausdruck der tiefen Verwerfungen nach der Strafzoll-Entscheidung der USA. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire sprach nach dem Ende der Beratungen von einer "G6"-Gruppe, die dem siebten Land - den USA - eine gemeinsame Botschaft zu den Strafzöllen mitgegeben habe: "Wir sind bereit zu reagieren, aber wir bevorzugen einen anderen Weg." Die G7-Gruppe dürfte nach der Spaltung weiter an Bedeutung verlieren. Früher war die Gruppe von acht Nationen beschickt beschickt worden (G8) und konnte nach dem Ausschluss ...

