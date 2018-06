Am Dienstag haben wir einiges an Liquidität im Favoritendepot wie angesagt abgebaut. Im Einzelnen: Den Turbo-Bull DG9J97 auf Euro/USD, den DAX Capped-Bonus DM76WH, den Wirecard-Inliner HX1L02 und den defensiven DAX-Discounter VL1F14. Dazu verweisen wir noch einmal auf unser Timing bei den Puts auf Nasdaq (VA1VCR) und TecDAX. Unsere Korrekturziele für jene Indizes liegen weit unterhalb der aktuellen Niveaus, mindestens 15-20% in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...