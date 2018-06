Nach mehr als vier Jahren Aufschwung ist die Stimmung in der Airline-Branche gut - aber besser als die realistische Lage. Denn steigende Kosten und alte Laster setzen der Flugindustrie zu.

Schon immer wirkten Sorgen und Krisen der Flugbranche weit weg, wenn sich die Spitzen der großen Airlines, der Flugzeughersteller wie Boeing und großer Zulieferer jedes Jahr am ersten Wochenende im Juni an einem schönen Ort zur Jahrestagung des Weltluftfahrtverbandes IATA trafen. Doch wohl nie wirkten die Probleme so wenig sichtbar wie dieser Tage im Hafen von Sydney.

Wenn am Montag der offizielle Teil des Programms beginnt, erwarten die Delegierten im Vergleich zu früheren Treffen vergleichsweise leichte Themen. Zuerst kommt ein traditioneller australischer Tanz, dann ein paar Gesprächsrunden zu Dingen wie nachhaltigem Treibstoff und wie die Branche endlich die Benachteiligung von Frauen überwinden kann. Von Krise keine Spur.

Das liegt allerdings nicht daran, dass in der Branche auf absehbare Zeit alles rund läuft. Im Gegenteil. Zwar haben für 2017 und das erste Quartal 2018 zuletzt viele Fluglinien erneut Rekordzahlen gemeldet. Doch inzwischen mehren sich bei fast allen die kritischen Untertöne - "und nicht nur bei Ryanairchef Michael O'Leary, der wie ein Bußprediger schon immer allen Konkurrenten harte Zeiten prophezeite", so ein führender europäischer Flugmanager.

"Dem Aufschwung geht die Luft aus", sagt auch Daniel Roeska, Luftfahrtanalyst beim New Yorker Brokerhaus Bernstein. Laut einer seiner Studien sind besonders in Europa die Durchschnittspreise je nach Land zuletzt um bis zu acht Prozent gesunken. "Und das dürfte noch nicht das Ende sein", erwartet Peter Harbison, Chef des auf die Branche spezialisierten Marktforschers Capa - Center for Aviation aus Sydney. Für das nahe Ende der Party sorgen vor allem drei Faktoren: der höhere Benzinpreis, das überdurchschnittliche Wachstum gekoppelt mit einem Preisverfall und schließlich die Rückkehr alter Angstgegner.

Risiko 1: Der SpritpreisAm meisten wird die Laune darunter leiden, dass den Airlines der wichtigste Stimmungsbringer ausgeht: der billige Sprit. Rund vier Jahre lang konnte die Branche - anders als die Autofahrer - extrem günstig tanken. Der steuerfreie Treibstoff kostete sie nicht selten 30 Cent und weniger pro Liter. Nun sind es bis stellenweise fast 70 Cent.

Die Wirkung ist enorm. Da vor allem bei ...

