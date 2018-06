Warren Buffetts Hauptaufgabe als Leiter von Berkshire Hathaway(WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) ist es, gute Investitionen zu finden, um das viele Geld möglichst gut einzusetzen. Das war in letzter Zeit ein schwerer Kampf für das Orakel von Omaha, denn es ist schwer, Anlagemöglichkeiten zu finden, die sowohl die Anforderungen erfüllen, die Buffett stellt, als auch groß genug sind, um bei einem Unternehmen der Größe von Berkshire einen Unterschied auszumachen. Aber Buffett hat es geschafft, ein Unternehmen zu finden, das geeignet ist, und in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre erklärte der CEO von Berkshire, warum er sich über diese Investition freut. Obwohl Berkshire ...

Den vollständigen Artikel lesen ...