Die Anleger von ProSiebenSat.1 Media (WKN: PSM777) hatten es in den letzten Monaten nicht leicht. Operative Probleme im Kerngeschäft und der Abstieg aus dem DAX bereiteten vielen Investoren Sorgenfalten. Vor allem das schwierige Marktumfeld ist ein Sorgenkloß, der nicht so einfach von der Hand zu weisen ist. Was letztlich daher bei der ProSiebenSat.1 Media-Aktie unterm Strich übrig bleibt, ist für viele Investoren die Aussicht auf eine üppige Dividendenzahlung. Doch wird die Aktie des Medienunternehmens hier weiterhin glänzen können, oder ist auch bei diesem Attraktivitätskriterium ein Ende der Fahnenstange in naher Zukunft abzusehen? Versuchen wir Antworten auf diese ...

