Wer USA hört, denkt meist erst einmal an deren Präsidenten Donald Trump. Der für seine teils witzigen, teils schwer verständlichen Zuckungen mittlerweile wohlbekannte Mann im Weißen Haus ist jedoch nicht alles, was in den USA beachtenswert ist. Im medialen Getöse derer, die Trump nicht als Präsident akzeptieren (und damit des Volkes Mehrheitsentscheidung), gehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...