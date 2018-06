Der Kontrast könnte nicht größer sein. Auf der einen Seite des Atlantiks präsentiert sich die Telekom-Tochter T-Mobile US (WKN:A1T7LU) cool und innovativ, CEO John Legere tritt gerne in Chucks auf und stellt als "Uncarrier" jedes Jahr eine neue Tarifinnovation vor. Auf dem Heimatmarkt in Deutschland dann das genaue Gegenteil: Hier hat die Telekom (WKN:555750) den Charme einer Beamtenstube mit Apothekerpreisen. Lange Vertragslaufzeiten, unflexible Tarife und auch der Kundenservice - zum Beispiel bei Technikerterminen - lässt in Medienberichten immer wieder zu wünschen übrig. Folgendes muss sich meiner Meinung nach ändern, damit die Telekom-Aktie in Deutschland wieder richtig durchstartet: Ein neues Image Auch wenn die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...