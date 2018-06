Der Goldpreis kann sein Widerstand nicht brechen und stößt sich erneut nach unten ab. Damit haben die Goldbullen eine starke Chance zum Ausbruch liegen lassen. Trend des Tagescharts zeigt weiterhin Abwärtstendenz Der abgebildete Tageschart des in New York gehandelten Gold-Futures zeigt die Kursentwicklung seit September 2017, bei einem letzten Kurs von $1.297,9. Goldpreis an Widerstand gescheitert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...