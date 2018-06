Seit Jahren kommt die Politik bei der Regulierung des Glücksspielmarktes nicht voran. Die CDU will das nun ändern - und höhere Einnahmen sichern.

In der Politik mehren sich die Stimmen für eine zügige und grundlegende Reform des Glücksspielmarkts. "Dass dies der Politik in den letzten Jahren nicht gelungen ist, ist bedauerlich", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Die Einnahmen im Bereich der staatlichen Lotterien gehen seit Jahren zurück." Immer mehr Menschen spielten im unregulierten Markt - dem Schwarzmarkt - inklusive der Online Casino- und Pokerangebote.

Dies gefährde ...

