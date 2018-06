Selbst inmitten eines Marktes, den viele als überteuert ansehen, sind preiswerte Aktien zu finden. Eine Bewertungskennzahl, die ich gerne verwende, um solche potenziellen Schnäppchen zu finden, ist das Verhältnis von Unternehmenswert zum Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA). Die erste Komponente dieser Kennzahl - der Unternehmenswert (EV = enterprise value) - errechnet sich aus der Summe von Marktkapitalisierung plus Fremdkapital, Minderheitsanteilen und Vorzugsaktien minus die gesamten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Der Unternehmenswert stellt dar, was es tatsächlich kosten würde, ein Unternehmen vollständig zu kaufen, was diese Kennzahl nützlicher macht, als nur die Marktkapitalisierung oder der Aktienkurs. Die zweite Komponente der ...

