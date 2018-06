Baierbrunn (ots) - Schauspieler Ulrich Gebauer ("Der Lehrer", "Tatort") wundert sich über seine eigene Gelassenheit. "Heute bringt mich wenig aus der Ruhe, früher konnte ich in 0,2 Sekunden von null auf hundert sein", sagte er dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". "Ich war wirklich cholerisch." Wieso, sei ihm ein Rätsel - und auch, wie er davon weggekommen sei. "Vielleicht, weil du im Lauf der Zeit mitbekommst, dass das Leben noch aus anderem besteht als dir selbst. Dass du nicht der Nabel der Welt bist, sondern ein kleines Teilchen." Das komplette Interview finden Leser im neuen "Senioren Ratgeber". Darin schildert Gebauer, wie er sein Schauspieltalent entdeckt hat, warum er keine Vorbilder hat und welche Eigenschaft er an sich selbst "zutiefst" ablehnt.



