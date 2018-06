WHISTLER (Dow Jones)--Die USA sind in der G-7-Gruppe wegen des Handelskriegs isoliert. Die anderen 6 Mitgliedsstaaten haben die neuen US-Import-Zölle auf dem Finanzminister-Treffen im kanadischen Whistler einstimmig verurteilt. Von dem G-7-Treffen der Staats- und Regierungschefs am kommenden Samstag in Charlevoix forderten sie, "die Partnerschaft wiederherzustellen und einen freien, fairen, transparenten und für alle vorteilhaften Handel zu unterstützen".

June 03, 2018

