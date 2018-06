Auf Netflix gibt es gerade einen Dokumentarfilm mit dem Titel "Betting on Zero" über den Kampf zwischen dem Hedge-Fonds-Milliardär Bill Ackman und der Firma Herbalife. Hier die Kurzfassung der Fehde: Ackman wurde von einem seiner Mitarbeiter gewarnt, dass Herbalife ein "Pyramidenschema" sein könnte. Ackman verkaufte durch seinen Hedge-Fonds Pershing Square Herbalife in Höhe von einer Milliarde US-Dollar leer. Herbalife ist ein Unternehmen für Ernährungsprodukte, das Multi-Level-Marketing einsetzt. Wie du vielleicht erraten hast, hat es den Leuten bei Herbalife nicht gefallen, dass Ackman die ganze Sache Betrug nannte. Das ist die Ausgangslage. Und es wird noch viel interessanter, also wenn du ...

Den vollständigen Artikel lesen ...