Ein Skype-Gespräch mit dem Arzt kann effizient sein. Nicht nur die junge Generation weiß das zu schätzen. Wenn schon der Weg in die Praxis zur Qual wird, ist eine Ferndiagnose per Video-Chat manchmal die bessere Wahl.

Jeden Morgen legt Sidney Kramer das Blutdruckgerät an und stellt sich auf die Waage. Das Ergebnis der Messungen wird automatisch an ein Pflegeteam geschickt - und an das Smartphone seiner Tochter. Wenn etwas nicht stimmt, ist Hilfe schnell zur Stelle. Ansonsten kann der 92-Jährige trotz einer Herzinsuffizienz ein recht unbeschwertes und selbstständiges Leben im eigenen Haus führen.

"Es ist sehr beruhigend, sowohl psychisch als auch physisch", sagt Miriam Dubin über das Arrangement für ihren Vater im US-Staat Maryland. "Er sagt selbst, dass es für ihn so sei, als wenn er jeden Morgen einen Termin bei seinem Arzt habe." Und Kramer ist nicht der einzige "Senior", der von den Vorteilen der Telemedizin überzeugt ist. Neun von zehn US-Bürgern über 40 würden sich laut einer Umfrage des Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research bei Bedarf auf eine solche Form der Behandlung einlassen.

Lange galt Telemedizin eher als Notlösung für besonders dünn besiedelte Regionen, in denen es nicht genügend Ärzte gibt. Inzwischen hält sie aber in immer weiteren Bereichen Einzug - und zwar nicht nur unter technikaffinen Jugendlichen. Bei chronischen Erkrankungen und vor allem bei eingeschränkter Mobilität bietet die online-basierte Betreuung ein klares Plus an Bequemlichkeit. Zugleich eröffnet sich dadurch eine Chance, die gesamtgesellschaftlichen Kosten der medizinischen Versorgung trotz alternder Bevölkerung im Rahmen zu halten.

