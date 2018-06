Am 22. Juni werden die Akteure an den Ölmärkten gebannt nach Wien blicken. Denn dann kommen in der österreichischen Hauptstadt die 14 Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) zusammen. Eine Frage dürfte den Gipfel dominieren: Soll die OPEC ihre Förderkürzungen aufrecht-erhalten? Von Wolfgang Hagl

Den vollständigen Artikel lesen ...