Die Kulturrevolution Saudi-Arabien dauert an, doch der Staat will die Kontrolle behalten. Die im Mai festgenommenen Aktivisten sind weiter in Haft.

Trotz internationaler Kritik weigert sich das ultrakonservative Saudi-Arabien, neun Frauenrechtsaktivisten frei zu lassen. Es gebe "hinreichende Beweise", dass die fünf Männer und vier Frauen den Staat unterwandern wollten und mit "feindlichen" ausländischen Mächten in Kontakt standen, stand in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft, die das Informationsministerium am Sonntag verbreitete.

Demnach wurden in dem Fall Mitte Mai ...

Den vollständigen Artikel lesen ...