Die Barmer weist die Vorwürfe des Abrechnungsbetrugs zurück. Am Sonntag wurde berichtet, die Krankkasse habe ärztliche Diagnosen nachträglich geändert

Die Barmer-Krankenkasse hat einen Bericht zurückgewiesen, sie habe in großem Stil Abrechnungsbetrug begangen. Diese Vermutung der "Bild am Sonntag" gehöre ins "Reich der Fabeln", erklärte Barmer-Sprecher Athanasios Drougias am Sonntag in Berlin. Die Zeitung hatte geschrieben, dass die Barmer durch Abrechnungsbetrug bis zu 400 Millionen Euro zu viel aus dem Gesundheitsfonds erhalten haben könnte. Das gehe aus vertraulichen Akten Berliner Ermittlungsbehörden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...