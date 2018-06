Laut CreditCards.com könnte ungefähr die Hälfte aller Amerikaner nicht einmal im absoluten Notfall 400 Dollar aufbringen, die meisten haben viel zu wenig für den Ruhestand gespart, und fast 65 % der Amerikaner sagen, dass ihnen Geldsorgen den Schlaf rauben. Lange Rede kurzer Sinn: viele Amerikaner haben finanziell zu kämpfen. Und auch wenn es Situationen gibt, in denen unkontrollierbare Umstände Geldsorgen verursachen - wie Krankheiten oder Unfälle - es gibt auch viele Umstände, in denen finanzielle Fehler überhaupt die Wurzel des Problems sind. Hier sind drei Gründe, warum Amerikaner in der Regel schlimme Probleme mit (und natürlich vor allem ohne) Geld ...

