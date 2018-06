Versicherungen müssen kundenfreundlicher, wettbewerbsfähiger und produktiver werden - und digital natürlich auch. Dafür brauchen sie faire Bedingungen im Konkurrenzkampf mit Amazon, Google und Co.

Die Digitalisierung aller Lebensbereiche rast auf uns zu. Eine Welt, in der Daten die Hauptrolle spielen. Grenzenlose Vernetzung von Computern, Mobilgeräten und Maschinen. Wirtschaft in der Tasche. Social Media. Uberisierung. Künstliche Intelligenz. Cyber. Spracherkennung. Produktivität. Nahtloser Zugang. Jederzeit. Bequemlichkeit. Spaß. Wir hören das jeden Tag. Was bedeutet das für Sie als Leser und Versicherungskunden? Wie verändert es die Versicherungsindustrie? Wird es unsere Arbeit erleichtern? Und wie kommen wir dahin?

"Nur die Paranoiden überleben." Das sagte vor mehr als 20 Jahren Andrew Grove, Mitgründer des Prozessorherstellers Intel. Gemeint war: Selbst erfolgreiche Unternehmen können sich ihrer Position nicht sicher sein. Das jähe Ende des Rollfilmgeschäfts von Kodak oder von Nokia und Blackberry als Smartphone-Hersteller sind Warnung genug. Alarm in der Versicherungsbranche ist also heilsam. Das schärft den Blick für die Tragweite dessen, was sich gerade anbahnt.

Neue Wettbewerber schicken sich an, das traditionelle Geschäftsmodell aus den Angeln zu heben. InsurTechs mit der passenden App, digitaler Plattform und selbstständig arbeitenden Mitarbeitern sind im Vorteil, weil ihre Infrastruktur schlank und ihre Sozialkosten gering sind. Sie können blitzschnell Technologie in befriedigende, ja begeisternde Kundenerfahrungen umsetzen. Plattformbetreiber wie Amazon oder Google wiederum nutzen ihre Größe, um Skaleneffekte zu ernten und um den Kundennutzen fortlaufend zu perfektionieren. Mit ihrem Datenschatz plus Netzwerkeffekten können sie Kundenwünsche akkurat vorhersagen oder sogar anstoßen, um sie dann mit maßgeschneiderten Produkten ...

