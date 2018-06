Die aus meiner Sicht aktuell beste deutsche Biotechaktie ist, Evotec und seine Celgene-Kooperation hin oder her, das Papier der MorphoSys AG aus Martinsried bei München. Dies habe ich zuletzt immer und immer wieder geschrieben und mich damit auch gegen so manchen Analysten gestellt. Umso schöner ist es nun zu sehen, dass die Aktie zuletzt eine hohe relative Stärke zeigen konnte. Das von mir in Aussicht gestellte Kursziel von 100,00 Euro ist daher nur noch eine Frage der Zeit.

MorphoSys ... (Sascha Huber)

