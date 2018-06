Zürich (awp) - Patrick Liotard-Vogt, der grösste Aktionär des neu an der SIX Swiss Exchange kotierten sozialen Netzwerks Asmallworld, will mit den kürzlich neu geschaffenen Mitteln investieren und neue Firmen zukaufen. Mitte der vergangenen Woche hatte Asmallworld mit der Platzierung weiterer Aktien gut 8 Millionen Franken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...