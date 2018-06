In meinen Investor-Updates notiere ich in unregelmäßigen Abständen aktuelle Einschätzungen zu Unternehmen meiner Empfehlungsliste und wie sich diese ggf. auf mein Investment-Portfolio ausgewirkt haben. Darüber hinaus auch zu Unternehmen, die ich noch nicht hier im Blog vorgestellt habe, die sich jedoch in meinem Depot befinden.Neben meinen fünf größten Positionen Navigator Equity Solutions (WKN: A1CUJD), Blue Cap (WKN: A0JM2M), Texas Pacific Land Trust (WKN: 985172) MBB (WKN: A0ETBQ) und Amazon (WKN: 906866) geht es heute um die Deutsche Rohstoff AG (WKN: A0XYG7), PEH Wertpapier (WKN: 620140), ...

