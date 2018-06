Wirecard hat in den vergangenen Tagen erneut für Furore gesorgt. Der Titel ist auf ein neues Allzeithoch gesprungen und nimmt Kurs Richtung 150 Euro bzw. darüber sogar bis zu 200 Euro, so die Meinung von charttechnischen Analysten. Konkret: Der Wert ist in einem nahezu furiosen Aufwärtstrend. Die Aktie ist seit April um 30 % nach oben geklettert und hat die vorhergehenden Short-Attacken am Markt bestens überstanden. Dabei ist die entstandene kurzfristige Aufwärtstrendgerade eine gute Unterstützung, ... (Frank Holbaum)

