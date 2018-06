Apple hat in der abgelaufenen Woche viele positive Signale ausgesendet. Geht es nach den charttechnischen Analysten, dürfte die Aktie in der kommenden Woche neue Rekordkurse setzen. Die Chancen jedenfalls sind ausgezeichnet, so die herrschende Lesart. Konkret: Die Aktie gewann unter dem Strich nur 0,4 % hinzu. Dennoch sind die Vorzeichen ausgezeichnet, da ein neues Rekordhoch markiert worden war. Nun hat die Aktie keine Widerstände mehr auf dem Weg nach oben.

200 Euro möglich

Dabei ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...