Die Aktie von Micron konnte in den zurückliegenden Tagen die enorm starke Verfassung bestätigen, in der sich der Titel in dieser Phase aktuell befindet. Die Kurse könnten in den kommenden Wochen nach Meinung von Chartanalysten zum einen die Marke von 54,37 Euro überwinden und dann i Richtung 75 Euro nach oben laufen. Denn: Die Aktie ist im charttechnischen Aufwärtstrend und konnte alleine in einem Monat mehr als 31 % aufsatteln. Dabei sind die Notierungen innerhalb von zwei Wochen immerhin um ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...