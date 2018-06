Die Geldanlage in Aktien ermöglicht hohe Renditen, bei denen natürlich eine positive Kursentwicklung die Voraussetzung ist und wobei immer auch die Risiken im Hinterkopf behalten werden müssen. Gehen die Aktien allerdings den Weg in die Gewinnzone, erweisen sie sich als renditestarke Anlageform. Diese Kursgewinne kann man für den eigenen Profit noch ertragreicher machen, in dem man einen so genannten Hebel für Aktien einsetzt. Der Hebel sorgt dafür, dass man mit geringerem Kapital in mehr Aktien ... (Robert Sasse)

