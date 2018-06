Nokia hat in der abgelaufenen Woche zwar minimal abgegeben, befindet sich allerdings noch immer in einer sehr komfortablen Situation, meinen die charttechnischen Analysten und sind der Auffassung, das Unternehmen habe noch Aussichten auf mehr als 20 % Kursgewinn. Im Einzelnen: Zuletzt ist es um 4 % abwärts gegangen. Dies ist allerdings nach aktuell 27 % Plus seit Jahresbeginn im laufenden charttechnischen Aufwärtstrend noch kein Problem, meinen die Analysten. Denn die Aktie sei in der vergangenen ... (Frank Holbaum)

