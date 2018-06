FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer startet zur Finanzierung der Monsanto-Übernahme die lange angekündigte Kapitalerhöhung. Mit einem Gesamtvolumen von 6 Milliarden Euro fällt sie deutlich geringer aus als ursprünglich geplant. Bayer kündigte am Sonntag zudem an, Anleihen in Dollar und Euro in einem Gesamtvolumen von bis zu 20 Milliarden Euro begegen zu wollen.

"Das ist ein bedeutender Baustein für die Finanzierung der Übernahme von Monsanto und die letzte damit verbundene Eigenkapitalmaßnahme", wird Bayer-Chef Werner Baumann in der Mitteilung zitiert.

Insgesamt gibt der Pharma- und Agrarchemiekonzern 74,6 Millionen neue Aktien aus. Für jede gehaltene Bayer-Aktie können die Aktionäre vom 6. bis 19. Juni neue Anteilsscheine zeichnen. Der Ausgabepreis liegt bei 81 Euro. Die Aktionäre können für je 23 gehaltene Aktien 2 neue Aktien erwerben.

Die Bezugsrechtsemission und die Anleihen sind der letzte finanzielle Baustein, um die mit einem Überbrückungskredit von 57 Milliarden Dollar abgesicherte größte Auslandsübernahme eines deutschen Unternehmens aller Zeiten zu stemmen. 4 Milliarden Dollar hat sich Bayer bereits mit einer Pflichtwandelanleihe gesichert. Hinzu kommt ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf der Kunststofftochter Covestro. Von den letzten verfügbaren Aktienpaketen trennte sich Bayer Anfang Mai.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2018 15:00 ET (19:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.